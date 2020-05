En savoir plus sur Yann Barthes

C’est un scoop qu’on n’attendait plus : BFMTV l’a annoncé dimanche en direct, on aurait trouvé le patient zéro français, le tout premier cas de coronavirus dans l’hexagone. Comment la chaîne d’info en continu a-t-elle eu cette info ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.