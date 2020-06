En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis une dizaine de jours et la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le Coronavirus est passé au second plan dans les JT. Pourtant, aux Etats-Unis, suite aux récentes manifestations très suivies, plusieurs Etats connaissent une nouvelle hausse inquiétante du nombre de malades. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.