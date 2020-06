En savoir plus sur Yann Barthes

Aux Etats-Unis, 10 jours après la mort de George Floyd, asphyxié pendant une interpellation, l’ancien président Barack Obama est sorti du silence. Via Zoom, l’ancien président a témoigné de son soutien à la famille de George Floyd et insister sur le tournant que représente le mouvement populaire qui se joue en ce moment dans le pays. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.