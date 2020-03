20h30 Médias – Coronavirus : New York, épicentre de l’épidémie aux Etats-Unis

En savoir plus sur Yann Barthes

A New York, la situation paraît de plus en plus hors de contrôle. La ville est la plus touchée des Etats-Unis par l’épidémie de Coronavirus : à elle seule, elle représente 60% des malades, dont plus de la moitié est âgé entre 18 et 49 ans. Les appels à la prudence se multiplient et un homme est particulièrement écouté pendant cette période de trouble : Andrew Cuomo, le gouverneur de l’Etat de New-York. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.