20h30 Médias : Donald Trump s’entête, Vladimir Poutine balaie les inquiétudes

Aux Etats-Unis, la situation s’aggrave d’heure en heure. A New York, l’épidémie de Coronavirus semble hors de contrôle. Pourtant, Donald Trump refuse que le pays reste confiné trop longtemps, au risque de plomber l’économie. Et les journaux nationaux lui font payer. A contrario, en Russie, Vladimir Poutine assure que la situation est sous contrôle et que le nombre de cas dans le pays est limité. On en parle avec Julien Bellver.