20h30 Médias : Emmanuel Macron a-t-il perdu le numéro de Xavier Bertrand ?

On l’a vu, Emmanuel Macron a un répertoire plein de numéros de personnalités publiques et politiques. Visiblement, il ne contient pas celui du président de la région Hauts-de-France. Aucune trace de Xavier Bertrand ce mardi lors du déplacement du chef de l’Etat sur ses terres pour annoncer un grand plan de soutien à l’industrie automobile. Entre les deux hommes, les relations seraient particulièrement tendues. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.