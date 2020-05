20h30 Médias : fallait-il publier les conversations privées de la députée LREM Laetitia Avia ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Dans une longue enquête menée par le journaliste David Perrotin, Mediapart dévoile le comportement homophobe, sexiste, raciste et le harcèlement dont aurait fait preuve la députée LREM Laëtitia Avia envers plusieurs de ses collaborateurs. La députée a, ce matin, démenti toutes ces accusations sur Twitter et annoncé saisir la justice pour diffamation. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.