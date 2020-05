20h30 Médias : la nouvelle arme de Donald Trump contre les journalistes

En savoir plus sur Yann Barthes

Le gouvernement a-t-il fait une erreur de communication en ne faisant pas de pédagogie sur le port du masque ? Alors que depuis le début de l’épidémie, des spots TV et radios sont diffusés quotidiennement pour rappeler les gestes barrières, rien sur la façon de bien porter un masque. Aux Etats-Unis, Donald Trump a une nouvelle arme pour s’attaquer aux journalistes : elle s’appelle Kayleigh McEnany et c’est l’une de ses nouvelles porte-parole. Enfin, on termine la semaine avec des photos du monde qui se déconfine.