En savoir plus sur Yann Barthes

En 2009, lors de la crise de la grippe H1N1, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot a commandé des stocks de masques et de vaccins. Accusée d’avoir dilapidé l’argent public, l’ancienne ministre prend aujourd’hui sa revanche. Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, Roselyne Bachelot est partout et, comme à son habitude, ne retient pas ses coups. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.