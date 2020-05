20h30 Médias : la Russie manifeste depuis son salon, le Didier Raoult Suédois et l’agacement d’Emmanuel Macron, …

En savoir plus sur Yann Barthes

D’après une confidence d’un proche de l’Elysée dans Le Monde, Emmanuel Macron en aurait assez des trop nombreuses réunions de ses ministres. En Russie, en revanche, la faible présence de Vladimir Poutine et de ses ministres dans les médias agace. Cette semaine, les Russes ont donc décidé de manifester pour se faire entendre. Le pays étant confiné, c’est via l’application Zoom que plus de 3000 citoyens s’étaient réunis. Chez nos voisins du nord aussi, il existe un Didier Raoult. Anders Tegnell est l’épidémiologiste qu’on voit partout dans les médias suédois. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.