20h30 Médias : les affrontements en marge de la manif des soignants à Paris vus par les chaînes d’info

Mardi, l’actualité était occupée par les violents affrontements à Dijon. Pourtant, en fin d’après-midi toutes les chaînes ont basculé leurs caméras vers Paris et la place des Invalides où d’autres affrontements ont éclaté entre force de l’ordre et soignants. Pendant plus de trois heures, les images ont tournées en boucle sur les chaînes d’info. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.