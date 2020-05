En savoir plus sur Yann Barthes

Finis les bisous, les embrassades, les accolades et même le serrage de main. Le Coronavirus a fait vaciller toutes nos petites habitudes tactiles. Dans notre quotidien, mais aussi sur les plateaux télé et sur les tournages des séries et émissions. Pour se consoler, un peu, de ne plus assister à des effusions d’amour, Julien Bellver revient sur les baisers les plus célèbres de ces 30 dernières années.