20h30 Médias : les coulisses du témoignage de Jeanne, 96 ans, visage de la souffrance dans les EHPAD

Depuis le début du confinement, on s’inquiète de l’isolement des personnes âgées dans les EHPAD, interdits aux visites de leurs proches. Mais pour la première fois cette semaine, Maryse Burgot, journaliste à France 2 a pu se rendre dans un de ces établissements et recueillir le témoignage d’une résidente. Les images, bouleversantes, témoignent de la détresse des personnes âgées privées de contacts humains, de nouvelles de leurs proches et ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On en parle dans le 20h Médias de Julien Bellver.