20h30 Médias : les manifestations reprennent à Hong Kong

Il y a un an, les habitants de Hong Kong descendaient massivement dans les rues pour protester contre un projet de loi liberticide. L’épidémie de Coronavirus et le confinement qui s’en est suivi a mis un terme à ces révoltes. Mais depuis quelques jours, les manifestations monstres ont repris à Hong Kong. Les habitants protestent contre une nouvelle loi du régime chinois visant à punir sévèrement toute manifestation. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.