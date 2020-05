20h30 Médias : Michel Onfray, président en 2022 et Didier Raoult ministre de la Santé ?

En savoir plus sur Yann Barthes

2022, c’est encore loin et pourtant, ils sont déjà nombreux sur la ligne de départ pour la course à la présidentielle. Parmi eux, un homme qu’on n’attendait pas vraiment : Michel Onfray. Depuis le mois d’avril, le philosophe a lancé sur le web « Frontpopulaire.fr », un média en ligne qui ne cache pas vraiment ses ambitions. Parmi ses premiers adeptes, on retrouve entre autre Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers ou encore… le professeur Didier Raoult. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.