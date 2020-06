En savoir plus sur Yann Barthes

Donald Trump et Vladimir Poutine sont tous deux en campagne et, à ce titre, ils multiplient les opérations de communication. Pour le dirigeant russe, une cible est toute trouvée : en attaquant les homosexuels, il s’assure du vote des traditionnalistes. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.