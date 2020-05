20h30 Médias : récit de l’emballement médiatique autour de la ligne 13 bondée pour le déconfinement

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec ce premier jour de déconfinement, toutes les chaînes d’info étaient sur le qui-vive. Première étape obligée : les transports en commun. Ce lundi matin donc, des journalistes de chaque chaîne se sont rendus dans les gares franciliennes. Et une image a vite fait le tour des JT et des réseaux sociaux : celle d’une ligne 13, d’ordinaire déjà chargée, bondée dès les premières rames ce matin. Une image qui, pourtant, ne reflète pas tout à fait la situation des usagers en ce premier jour de déconfinement. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias.