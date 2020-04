20h30 Médias : victime de menaces, le Dr. Karine Lacombe quitte Twitter

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, certain professionnels de santé sont partout. On parle beaucoup du professeur Didier Raoult et de ses études sur la chloroquine, mais également du Dr. Karine Lacombe. Très critique face aux travaux du professeur Raoult, la cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, a reçu des centaines de messages haineux et de menaces, la poussant à désactiver ses comptes sociaux. On en parle avec Julien Bellver.