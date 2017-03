2217 : Jonathan Lambert a bien connu Tatiana Lambert  

Ce soir, Jonathan Lambert va nous raconter l’histoire des présentateurs météo. En 2017, des hommes et des femmes annonçaient chaque soir à la télé les prévisions météo du lendemain. Mais on avait remarqué depuis quelques temps que les températures augmentaient. C’était dû au réchauffement climatique. L’un des premiers signes de ce réchauffement fut la canicule en 2003. Nous étions tous partis en vacances et à notre retour on avait retrouvé grand-mère sèche comme un bac à sable. Puis d’année en année, ça empirait. Le soleil tapait si fort que des touffes de schneck s’enflammaient sur les plages chaque été.