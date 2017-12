2217 : Jonathan Lambert se souvient de Vincent Dedienne

Vous le savez on a l’habitude de se projeter en 2217 dans cette émission. On va le faire pour savoir quel souvenir il laissera dans 200 ans mais cette fois c’est Jean-Jacques Dedienne qui nous emmène ! Jonathan Lambert se souvient de Vincent Dedienne, un comédien du 21ème siècle. Acteur, chroniqueur et humoriste… Et en fouillant dans son grenier, il est tombé sur de nombreuses coupures de presse ! - Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 2