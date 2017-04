Jonathan Lambert a un talent particulier : il est capable d'opérer des bonds dans le futur, se propulsant à vitesse supersonique 200 ans plus tard. Ce soir, il nous emmène en l'an 2217, et se remémore avec émotion cette fois où il avait pécho Charlotte Izarn, arrière-arrière-petite fille du cuisinier. Cuisine environnementale et bouts de gigot entre les dents sont au programme.