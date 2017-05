Et dans 200 ans, on parlera encore de Julien Doré, ou plutôt... Julien Plaqué-Or ? 200 ans, ça fera 2217 ... Eh bien, quelqu’un, quelque part parlera de lui… Ce quelqu'un, c'est Jonathan Lambert. Enfin : l'arrière-arrière-petit fils de Jonathan Lambert, plus précisément.