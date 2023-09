30 000 personnes rassemblées contre les violences policières

Ce week-end, dans plusieurs grandes villes françaises, 30 000 personnes se sont réunies afin de manifester contre les violences policières. Et ce afin de répondre à l’appel de différents partis politiques de gauche comme La France Insoumise, ou encore Europe-Ecologie-Les Verts. Et au sein du cortège, les journalistes de Quotidien ont entendu de nombreux slogans accusant les policiers de racisme et de violence. Une manifestation évidemment sécurisée par des policiers.