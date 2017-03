Il était 21h04 quand a retenti une musique qui ressemblait plus ou moins à ça « Tada da dabadabada ». C’est parti pour non pas une heure, messieurs dames… Non pas 2 heures… et non pas 3 heures messieurs dames ! Hamon était d’accord avec Mélenchon. Macron qui est d’accord… avec le MOOOONDE entier. Mélenchon qui a bien trollé la soirée avec des petits mots qui viennent de derrière les fagots.