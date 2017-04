Les 4 Q - Les Anges de la télé-réalité analystes politiques  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : Emmanuel Macron met un point d'honneur à être le candidat des français ET des françaises, Rachida Dati a un petit pincement au cœur, Philippe Martinez nous FASCINE, Marine Le Pen se fait des amis en Russie, et les Anges de la télé-réalité se reconvertissent.