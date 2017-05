Les 4 Q - Marine Le Pen prend-elle des amphètes ?  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : tout a l'air de rouler pour Marine Le Pen, à tel point qu'on se demande si elle n'est pas sous cachetons, les nouveaux ministres font leurs débuts à l'antenne des radios et ça manque un peu de vie, et on se fait toujours un plaisir de compiler ces moments gênants où les journalistes oublient que leurs micros sont ouverts.