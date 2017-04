Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : le meilleur titre du jour est décerné à BFM, Raffarin est de retour et il est plus bronzé qu'inspiré, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz remet les pendules à l'heure à Marine Le Pen, et Franck de Lapersonne est en bonne voie pour finir ministre de la Culture.