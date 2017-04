Les 4 Q - Fillon se meurt d'ennui avec Wauquiez au Puy-en-Velay  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : François Fillon et Laurent Wauquiez étaient au Puy-en-Velay et se sont coltiné une visite touristique des plus mémorables, Lassalle n'arrive plus à aligner les mots, le petit monde fermé de l'édition s'est fait plaisir au Prix de la Closerie des Lilas, et on a vécu un pur "moment malaise" sur LCI...