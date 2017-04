Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : Mélenchon est sur toutes les lèvres au Venezuela, et pas que; on a eu des nouvelles de notre Président sortant, Macron se la joue friendly avec Barack Obama devant les caméras, et François Asselineau est tout colère.