Les 4 Q - On mélange "C'est mon choix" avec Le Débat Présidentiel !  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Au menu, un mélange surprenant du débat présidentiel avec celui du talk show d'Evelyne Thomas "C'est mon choix". On vous le promet, on se régale ! On revient aussi avec Eric et Quentin sur l'enquête du parquet national après nos révélations sur les filles de Bruno Le Roux employées à l’Assemblée Nationale par leur père… Bruno Le Roux peut-il rester ministre de l’Intérieur ?