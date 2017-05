Les 4 Q : Quand Kouchner se fait fesser illico  

Voici les nouvelles stars des matinales… Ceux que nous verrons désormais ici : ce sont les macronistes. Comment reconnaître un « macroniste dans une matinale », il est ni de droite ni de gauche… Du coup, c’est un culbuto. Le truc gratuit et méchant du jour ? le retour de Bernard Kouchner qui se fait fesser ilico. « Si Macron vous appelle pour être ministre, vous répondez ? Lui répond : Oui mais pas hyper à fond non plus… ». Au même moment, un député de EN MARCHE passe devant sa télé, le député macroniste Stéphane Travert voit ça et regardez la violence du message qu’il tweete « Encore un qui prend ses rêve pour une réalité - Vieille politique - On a plus ton numéro - Au revoir." Vlan !