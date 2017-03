Les 4 Q - Marine Le Pen a aussi son antisèche  

C’était la semaine dernière : Marine Lepen ironisait : "Fillon recevait des sms : ouiiii j’étais en face de lui". Boooh, il a des antisèches. Ce matin sur Europe 1, elle a eu droit aux sms des années 80. 7h58, avant la pub, elle ne sait pas répondre à une question. Voici la pub et le journal et voici le SMS qui ouvre la porte… C’est Philippe Visier qui entre dans le studio et l’appelle… Elle se lève… Il lui donne la réponse.