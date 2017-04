Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : Marine Le Pen a la banane et ne tire pas du touuut la gueule, les médias étrangers continuent de couvrir les élections, et on revient sur les pronostics de nos voyants préférés à l'issue du premier tour.