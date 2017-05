Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisés par ? Cours Forrest ! Cours. Ce matin, un Premier Ministrable était sur RTL. Il s'appelle Bruno Le Maire. Et il vient chercher un poste de Ministre. Enfin souvenez-vous : Cette dame complètement A BLOC au QG d’Emmanuel Macron il y a quinze jours… Et bien devinez qui était au Louvre hier ? On adore la dame qui a confondu soirée électorale avec soirée électro