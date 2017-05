Les 4 Q - Les meilleures blagues de François Hollande  

Tout à l’heure, on a vu les moments les + marquants du Quinquennat Hollande. Maintenant, on va voir les moments qui nous ont fait le plus rigoler avec François Hollande. Les 4Q sont aujourd’hui sponsorisé par… « L’autre voix de François Hollande ». François Hollande n’était pas particulièrement maladroit, c’est juste qu’il a eu des caméras sur lui pendant 5 ans. Nos équipes de tournage ont tout de suite su que ce quinquennat allait être bien … Première cérémonie de François Hollande sur les Champs Elysées… On est début mai 2012, il vient d’être élu, nous suivons le convoi du nouveau Président…Et la sécurité oublie d’arrêter… Notre moto. Des caméras étaient là aussi, le jour où, pendant la COP21, François Hollande parle au Président du Burkina Faso… Mais en fait non… il se trompe de personne. Le Président Kafando est sorti de la pièce.