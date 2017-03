Les 4 Q : on a eu accès aux Sms de Fillon pendant le débat  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4 Q. Et enfin c’est « Le Parisien » qui le révèle, François Fillon recevait des conseils par SMS pendant le débat de lundi soir, et notamment de la part de sa conseillère en communication Anne Méaux. On a bien regardé les images du débat On aperçoit bien le portable de François Fillon ICI… Et ICI, on voit le candidat consulter ses messages