Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : un coup Marine Le Pen rit, un coup Marine Le Pen tire la gueule. Du côté des médias, on ne parle plus que du débat de ce soir, et les dernières fois se succèdent pour François Hollande, qui a vécu son avant-dernier conseil des Ministres.