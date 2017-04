Philippot sur le cul  

Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisés par les 10 bonnes raisons d’aller voter… Il reste 10 émissions… Donc on en aura 10. Et nous, ce ne sera pas… « Des gens se sont battus pour ça »… « raison numéro 10 : Imaginez le contraire. ». Ben oui, c’est une bonne raison, non ? Imaginez qu’on vous dise… A partir de cette année, vous ne votez plus… Ce sera LUI ou ELLE qui sera votre président ou présidente. Et vous n’avez pas le choix. Et on a la raison 10 bis aussi pour aller voter le 23 avril. Voici la raison.