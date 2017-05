Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : la faiblesse des capacités cognitives de Trump est confirmée, en Israël comme face au Pape; Emmanuel Macron a vécu sa première confrontation avec les syndicalistes, et nous, on a trouvé notre nouveau ministre préféré !