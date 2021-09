40 ans de TGV et rien n’a changé (ou presque)

Le TGV fête ses 40 ans cette année. Débarqué en 1981, le train à grande vitesse a chamboulé nos vies. Grâce à lui, on a découvert la joie d’entendre des enfants pleurer en faisant un Paris-Lyon en 2h40 plutôt qu’en 7h avec un vieux train. Grâce à lui, on a découvert le croque-monsieur hors de prix, à déguster (très) mal assis sur les tabourets du wagon bar. Grâce à lui on a découvert la France, pas en voyageant, mais grâce à la carte du réseau ferroviaire affichée devant tous les toilettes des TGV de France où on a tous fait la queue pendant des plombes. Pour fêter l’anniversaire du TGV, plein de beau monde avait fait le déplacement jusqu’à Gare de Lyon vendredi dernier. Parmi eux, Emmanuel Macron of course, venu inaugurer l’avenir du TGV. Enfin, son remplaçant.