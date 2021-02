"4000€, c’est la classe moyenne": la mise au point/mauvaise foi de Bayrou

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis ce week-end, François Bayrou en prend plein la tête sur les réseaux sociaux. En cause, sa petite sortie polémique de dimanche : interrogé sur RTL, le maire de Pau avait assuré qu’avec un salaire de 4000€ par mois, on n’était pas riche du tout, mais « dans la classe moyenne ». Face au tollé provoqué, François Bayrou tente depuis de se justifier avec une technique qui oscille entre la mauvaise foi et le foutage de gueule avéré.