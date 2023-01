42 secondes de léchage de bottes signées Christian Estrosi

Le lancement de l’opération Pièces Jaunes avait lieu à Nice, en présence de Brigitte Macron et Didier Deschamps – marraine et parrain de l’événement – et du maire de la ville, Christian Estrosi. Lequel en a peut-être un PEU fait des caisses sur ses hôtes.