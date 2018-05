Les 470 000€ de sondages d'Emmanuel Macron

Valentine Oberti, Paul Larrouturou, Julien Cressens et Lea Bouissou se sont rendus à la commission des comptes de campagne pour analyser les dépenses du candidat Macron. En écartant ce qui est déjà sorti dans la presse (ristournes sur l’évenementiel, notamment) ils se sont intéressés aux dépenses liées à l’image du futur président. Les équipes de Quotidien y ont constaté les sommes astronomiques dépensées par Emmanuel Macron pour connaître l’avis des Français sur sa personne. Et, surprise, ces recherches datent de bien avant sa déclaration officielle de candidature et même, bonus, bien avant sa démission de Bercy. Ainsi, Emmanuel Macron a dépensé pour 469 380€ - à peine 3% de son budget total, une broutille - de sondages en tout genre : potentiel, popularité, présidentiabilité, potentiels futurs ministres… tout y est passé. On y apprend par exemple qu’Emmanuel Macron a testé plusieurs slogans de campagne avant de définir le sien, qu’il a également testé son côté « people » avec Brigitte Macron. Mais aussi ce qui pourrait empêcher les électeurs de rejoindre son mouvement au second tour. Sans surprise, sa fête donnée à la Rotonde, au soir du 1er tour, a été mal perçue par l’opinion.