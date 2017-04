Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : un Jean Lassalle qui ne passe JAMAIS inaperçu, le secret du recrutement des membres du NPA levé par nos soins, des regards journalistiques qui crient à l'aide, et Trump toujours là pour nous rassurer sur l'avenir de la politique internationale.