Les 4Q - Le nouveau mouvement d'Anne Hidalgo, une caricature à grosses ficelles ?  

Anne Hidalgo, la Maire de Paris a lancé son « Mouvement ». S’ils ont bien retenu UNE leçon, c’est que les français ne voulaient plus de partis, ils voulaient des « mouvements » comme « En Marche ! » Donc Anne Hidalgo a lancé un « mouvement ». Si on voulait caricaturer le nom, le logo, les couleurs de « EN MARCHE »… En gros, si on voulait caricaturer toutes les grosses ficelles de « En Marche », on sortirait le mouvement de Anne Hidalgo… Ça s’appelle : « Dès demain ». Des couleurs pop, du Rose, du Rouge, du bleu, du vert, du pop… Du « demain » car c’est « Dès demain »… Mais avouons que c’est un peu le « demain » comme on se l’imaginait dans le passé quoi…