5 consignes aux chasseurs pour tirer sur des sangliers plutôt que sur des cyclistes

Depuis le début de la saison de l’ouverture de la chasse, on dénombre un homme tué, deux surfeurs confondus avec du gibier et plusieurs blessés par des balles perdues ou par imprudence ou carrément par stupidité. Lundi, le ministre de l’Ecologie a réuni les fédérations de chasseurs pour mettre les choses au point. Elles ont donc tenté de se défendre, tant bien que mal, pour justifier ces accidents. Et elles y sont allés de leurs conseils pour que ça ne se reproduise plus : promeneurs, vous êtes donc invités à vous balader avec un gilet jaune, de préférence en bord de route. Du coup, on a voulu leur donner des conseils à eux, les chasseurs, pour arrêter de mettre des balles dans la peau de tout sauf des sangliers.