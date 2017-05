8 mai 45 : Valls et Jean-Vincent trop bien Placé (s)  

C’est l’image du jour. Après Emmanuel Macron qui marche, SEUL, sur l’esplanade du Louvre…Découvrez François Hollande qui marche, SEUL, sur la place de l'Etoile… Et après Emmanuel Macron qui marche SEUL et François Hollande qui marche SEUL… Découvrez Emmanuel Macron et François Hollande qui marchent ensemble sur la place de l’Etoile ce matin pour les cérémonies du 8 mai 45... Mais l’image que nous retiendrons, c’est celle-ci : la première poignée de mains entre le président Hollande et le président élu Macron, une image historique… Dans laquelle s’est incrustée : Manuel Valls, l’homme qui voulait être Président de la République mais qui a loupé son coup et Jean-Vincent Placé, l’homme qui voudrait aussi être Président de la République… Ou ministre… Ou secrétaire d’Etat… ou n’importe quoi tant qu’il y a une voiture avec chauffeur. Mais il en manque un… Regardez la suite de la séquence…