A 10 ans, Ilian se bat pour faire reloger ses voisins, habitants de la cité "Python-Duvernois", l'une des plus insalubres de Paris

Dans le XXe arrondissement de Paris, à Porte de Bagnolet et le long du périphérique se trouve la cité « Python ». 2000 personnes vivent ici, dans de vieux immeubles vétustes et insalubres des années 50. Après deux confinements et un couvre-feu, au milieu des rats et des souris, les habitants n’en peuvent plus. Parmi eux, Ilian Deneche. A 10 ans, le jeune garçon est devenu le porte-parole des habitants de sa cité. Paul Larrouturou était sur place, il y a quelques jours, lorsqu’il a été interpellé par Ilian. Ils se sont retrouvés ce week-end, chez lui. Moisissures dans la salle de bain, plafond au bord de l’effondrement, souris à l’intérieur de l’appartement et rats partout à l’extérieur : ce sont les conditions dans lesquelles vivent Ilian et sa famille. Et ils ne sont pas les seuls à vivre dans cette insalubrité. Ilian a emmené Paul Larrouturou à la rencontre de ses voisins.