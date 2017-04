A 12 ans, ils griment les présidentiables - Interview des mômes de Lolywood  

Depuis dimanche dernier, une vidéo parodique de la campagne présidentielle tourne sur les réseaux sociaux. Mise en ligne sur la chaîne Youtube "Lolywood', elle a déjà été vue plus d’1 million et demi de fois et cartonne chez les jeunes. Jouée par des collégiens qui élisent leur délégué de classe 2017, chaque candidat se présente, et ça alors, on dirait presque des vrais ! Ils grossissent le trait de chaque candidat et soulignent plusieurs éléments de cette campagne, parfois un peu absurde... Les jeunes acteurs nous ont rejoints sur le plateau de Quotidien.