À ce couple et sa séance de ciné ruinée par Jean Castex et Roselyne Bachelot

Une grosse pensée pour ce couple qui voulait simplement célébrer la réouverture des cinémas avec un bon film, à la séance de 17h15, juste après le boulot, pour être tranquille en amoureux. Et qui ont vu débarquer Roselyne Bachelot et Jean Castex avec toute leur clique et leurs gros sabots. Vas-y que je parle fort, vas-y que je te raconte ma vie etc, etc, … Parce que oui, le Premier ministre est le maître absolu des anecdotes. Il en a tout le temps des dizaines à raconter.